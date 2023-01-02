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В Днепре женщина пыталась сбежать от полиции и дрифтовала по территории церкви – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 20:22
Видео: Полиция
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В Днепре полиция задержала женщину-водителя, которая пыталась сбежать от правоохранителей и дрифтовала по территории церкви. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, сегодня в одном из районов Днепра люди "испуганно убегали в разные стороны" из-за автомобиля Citroen.

Белошицкий сообщил, что на линию 102 поступила информация, что "наглухо затонированный" Citroen кружит по городу, нарушая правила дорожного движения, и создает аварийные ситуации.

Патрульные обнаружили авто и с помощью спецсигналов приказали остановиться, но водитель проигнорировала требование и рванула вперед, неоднократно подвергая других опасности.

Далее, по словам Белошицкого, полицейские заблокировали авто недалеко от местной церкви. Водитель повредила два служебных авто, продолжила движение и заехала на территорию церкви.

"Но и дальше не останавливалась: дрифтовала, не сбавляя скорость и несмотря на то что на территории было много людей", – сообщил Белошицкий.

Полиция применила огнестрельное оружие, чтобы остановить авто, и обнаружила в салоне женщину-водителя с признаками опьянения и напуганного ребенка.

Женщину отвезли в райотдел, а ребенка передали родственникам.

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Оксана Житнюк
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