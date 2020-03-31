В Харькове незаконно продали в Китай более 300 000 медмасок: фото, видео

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В Госпогранслужбе отметили, что рыночная цена партии составила почти 61 млн грн

В Харькове махинаторы продали иностранцу более 300 000 медицинских масок по цене чуть более 1 грн за штуку. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн.

Медицинские маски: фото

Фото: facebook.com/Госпогранслужба

"Подозреваемыми в махинациях с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах оказались работники двух харьковских предприятий. По заниженной цене они реализовали гражданину Китая для дальнейшего экспорта более 300 000 средств защиты дыхания", - отметили в пресс-службе.

Суд санкционировал проведение обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.

Оперативники проводят обыски: фото

Фото: facebook.com/Госпогранслужба

В результате на складских и в производственных помещениях, офисах и фактических местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, которые свидетельствуют о покупке и последующей продаже медицинских масок, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карточки, ноутбуки, USB накопители, образцы масок респираторных, деньги в сумме $243 000 и €14 500.

Обыски прошли в трех областях: фото

Фото: facebook.com/Госпогранслужба

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Теги: Китай, госпогранслужба, Харьков, фото, видео, контрабанда, медмаски
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