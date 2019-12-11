Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Он должен был организовать "воровскую сходку"

В Луганской области полиция задержала гражданина Азербайджана, доверенное лицо вора в законе Гули Бакинского (по паспорту - Надыр Салифов). Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

Пособник должен был установить контроль за преступными группами, а сам Гули Бакинский планировал дистанционно координировать его деятельность. Для этого планировалось организовать встречу с криминальными элементами, так называемую "сходку".

10 декабря правоохранители задержали пособника, во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотики.

  • 5 декабря сотрудники полиции задержали в Харькове криминального авторитета Миндию Гальского (по паспорту - Миндия Шеклашвили).
  • 22 ноября в Ровенской области сотрудники Нацполиции задержали вора в законе по прозвищу Тенго Питерский или Тенго Гальский (настоящее имя - Тенгиз Чарая).

Читайте также: Зеленский подал в Раду законопроект против воров в законе

Отправить:
Распечатать:
Теги: вор в законе, гули бакинский, задержание
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Решающий матч ЛЧ. "Шахтер" – "Аталанта": где и когда смотреть
Решающий матч ЛЧ. "Шахтер" – "Аталанта": где и когда смотреть
В Луганской области взяли пособника вора в законе: видео
В Луганской области взяли пособника вора в законе: видео
В американской пустыне запускают "толстую" ракету: трансляция
В американской пустыне запускают "толстую" ракету: трансляция
Экономика Зеленский подписал закон о демонополизации в спиртовой отрасли
Транзит газа. За 11 месяцев в Европу ушло 81,5 млрд кубометров
ТЭК Транзит газа. За 11 месяцев в Европу ушло 81,5 млрд кубометров
Посмотреть в глаза Путину. Как это
Мнение Посмотреть в глаза Путину. Как это
Популярное
фото/видео
Решающий матч ЛЧ. "Шахтер" – "Аталанта": где и когда смотреть
Решающий матч ЛЧ. "Шахтер" – "Аталанта": где и когда смотреть
В Луганской области взяли пособника вора в законе: видео
В Луганской области взяли пособника вора в законе: видео 18:03
В американской пустыне запускают "толстую" ракету: трансляция
В американской пустыне запускают "толстую" ракету: трансляция 16:50
По Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фото
По Украине поддержали новую волну флешмоба #letshelpbabusya: фото 15:03
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 