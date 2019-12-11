В Луганской области взяли пособника вора в законе: видео

В Луганской области полиция задержала гражданина Азербайджана, доверенное лицо вора в законе Гули Бакинского (по паспорту - Надыр Салифов). Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.
Пособник должен был установить контроль за преступными группами, а сам Гули Бакинский планировал дистанционно координировать его деятельность. Для этого планировалось организовать встречу с криминальными элементами, так называемую "сходку".
10 декабря правоохранители задержали пособника, во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотики.
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