В Одессе авто наехало на протестующих: видео

20 сентября в Одессе в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе травмированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

На улице Академика Королева в Киевском районе Одессы собрались граждане, протестовавшие против строительства на территории местного детсада.

В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу и ограничивали движение транспорта.

Подъехав к толпе, автомобиль Nissan, которым управляла женщина-водитель, сбавил скорость, а затем двинулся вперед и наехал на двух человек - полицейского и участницу акции.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами ног.

Ранее в Черновцах пьяный водитель попал в ДТП, а затем открыл стрельбу.

4 сентября на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, травмированы 14 человек, из них - 12 детей.

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