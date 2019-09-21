В Одессе авто наехало на протестующих: видео

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В результате инцидента пострадали два человека

20 сентября в Одессе в результате наезда автомобиля на пешеходном переходе травмированы два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области. 

На улице Академика Королева в Киевском районе Одессы собрались граждане, протестовавшие против строительства на территории местного детсада. 

В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу и ограничивали движение транспорта. 

Подъехав к толпе, автомобиль Nissan, которым управляла женщина-водитель, сбавил скорость, а затем двинулся вперед и наехал на двух человек - полицейского и участницу акции. 

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами ног. 

  • Ранее в Черновцах пьяный водитель попал в ДТП, а затем открыл стрельбу. 
  • 4 сентября на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей и пассажирского автобуса, травмированы 14 человек, из них - 12 детей.

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Теги: дтп, протест, наезд
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