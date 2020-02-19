В Одессе задержали мужчину с посылкой с оружием из ООС: видео

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Он объяснил, что пополняет свою коллекцию

В Одессе у почтового отделения задержали 42-летнего мужчину, который получил посылку с оружием. Об этом сообщают областная Нацполиция и прокуратура. 

По месту жительства провели обыск, в ходе которого были изъяты еще почти 300 боеприпасов различных калибров, гильзы, 14 единиц оружия (пистолеты и пулеметы), более полусотни магазинов к нему, ножи, корпусы гранат и комплектующие к ним, а также пакеты с порохом. Также выявлено оборудование для комплектования (изготовления) боеприпасов и переработки оружия.

В ходе расследования стало известно, что одессит получает посылки с огнестрельным оружием, боеприпасами и комплектующими с территории Донецкой и Луганской областей. По словам мужчины, содержимое посылок - экспонаты для его коллекции.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начали уголовное производство. За подобное правонарушение может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Теги: оос, одесса, почта, арсенал оружия
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