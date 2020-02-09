В Виннице задержали депутата горсовета и авторитета: видео

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Они подозреваются в вымогательстве взятки $100 000

В Виннице по подозрению в вымогательстве $100 000 полиция задержала депутата горсовета и криминального авторитета. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что для получения в аренду земельного участка предприниматель обратился в орган местного самоуправления, ему пообещали помочь, но потребовали взятку $100 000 долларов. Он обратился полицию, которая установила причастность к этой схеме криминального авторитета - 41-летнего жителя Винницы и его товарища. 7 февраля оперативники и следователи при участии КОРД задержали четырех человек, в частности, депутата одного из горсоветов.

С места задержания изъято 20 000 долларов США - первый "транш", кроме этого, по месту жительства фигурантов также изъято $46 500, 6 700 евро, 75 000 гривень и оружие.

В рамках уголовного производства будет устанавливаться причастность должностных лиц городского совета к совершению уголовного преступления.

  • 31 октября 2019 года полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли группу лиц, которые якобы требовали $70 000 у жителя Тернополя за несуществующий долг.

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Теги: вымогательство, взятка, полиция, криминальный авторитет
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