В Виннице задержали депутата горсовета и авторитета: видео

В Виннице по подозрению в вымогательстве $100 000 полиция задержала депутата горсовета и криминального авторитета. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Установлено, что для получения в аренду земельного участка предприниматель обратился в орган местного самоуправления, ему пообещали помочь, но потребовали взятку $100 000 долларов. Он обратился полицию, которая установила причастность к этой схеме криминального авторитета - 41-летнего жителя Винницы и его товарища. 7 февраля оперативники и следователи при участии КОРД задержали четырех человек, в частности, депутата одного из горсоветов.

С места задержания изъято 20 000 долларов США - первый "транш", кроме этого, по месту жительства фигурантов также изъято $46 500, 6 700 евро, 75 000 гривень и оружие.

В рамках уголовного производства будет устанавливаться причастность должностных лиц городского совета к совершению уголовного преступления.