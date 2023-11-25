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Велосипедист месяц обливал киевлян красной краской: полиции он не объяснил зачем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 21:22
Видео: ГУНП в Киеве
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В Киеве задержан велосипедист, который в течение месяца обливал прохожих красной краской. Мужчина не смог объяснить, зачем это делал, говорится в пресс-релизе столичного ГУНП.

Его дело квалифицировали как "грубое нарушение общественного порядка из явного неуважения к обществу". Санкция статьи предусматривает штраф до 34 000 гривен, ограничение свободы сроком до пяти лет или арест до шести месяцев.

Полиция установила, что нарушитель – ранее не судимый 42-летний киевлянин, его задержали в Подольском районе столицы. У мужчины была при себе бутылка с красной краской, объяснить зачем поливал из нее людей, он не смог.

По данным полиции, 11 человек пострадали от действий киевлянина.

Фото: ГУНП у Києві
  • 9 сентября 2023 года на заправке в центре Кропивницкого нетрезвый мужчина угрожал людям взорвать гранату, а когда увидел патрульных – пытался скрыться на авто. Полицейский открыл огонь.

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Милана Головань
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