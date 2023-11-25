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Велосипедист місяць обливав киян червоною фарбою: поліції він не пояснив, навіщо – відео видео

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25.11.2023, 21:22
Відео: ГУНП у Києві
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У Києві затримали велосипедиста, який упродовж місяця обливав перехожих червоною фарбою. Чоловік не зміг пояснити, навіщо це робив, йдеться у пресрелізі столичного ГУНП.

Його справу кваліфікували як "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства". Санкція статті передбачає штраф до 34 000 гривень, обмеження волі на термін до п'яти років або арешт до шести місяців.

Поліція встановила, що порушник – раніше не судимий 42-річний киянин, його затримали у Подільському районі столиці. Чоловік мав при собі пляшку з червоною фарбою, пояснити навіщо поливав з неї людей, він не зміг.

За даними поліції, 11 людей постраждало від дій киянина.

Фото: ГУНП у Києві
  • 9 вересня 2023 року на заправці у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату, а коли побачив патрульних – намагався втекти на авто. Поліціянт відкрив вогонь.

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Мілана Головань
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