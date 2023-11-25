У Києві затримали велосипедиста, який упродовж місяця обливав перехожих червоною фарбою. Чоловік не зміг пояснити, навіщо це робив, йдеться у пресрелізі столичного ГУНП.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Його справу кваліфікували як "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства". Санкція статті передбачає штраф до 34 000 гривень, обмеження волі на термін до п'яти років або арешт до шести місяців.

Поліція встановила, що порушник – раніше не судимий 42-річний киянин, його затримали у Подільському районі столиці. Чоловік мав при собі пляшку з червоною фарбою, пояснити навіщо поливав з неї людей, він не зміг.

За даними поліції, 11 людей постраждало від дій киянина.

9 вересня 2023 року на заправці у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату, а коли побачив патрульних – намагався втекти на авто. Поліціянт відкрив вогонь.

Читайте також: У квартирі в Києві вибухнула граната: загинули чоловік та жінка, є постраждалий

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.