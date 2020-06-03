Выявили авиапарк дронов, которыми могли переправлять контрабанду: фото, видео

Во Львовской области обнаружили десять беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения обысков в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 Уголовного кодекса).

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе уточнили, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников. С начала года на границе задержали еще 12 таких беспилотников.