Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По данным Госпогранслужбы, контрабандисты все чаще используют дроны для незаконной переправки сигарет через границу

Во Львовской области обнаружили десять беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрафактных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения обысков в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч.1 т. 199 Уголовного кодекса).

Авиапарк беспилотников

Фото: dpsu.gov.ua

Авиапарк беспилотников

Фото: dpsu.gov.ua

В Госпогранслужбе уточнили, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников. С начала года на границе задержали еще 12 таких беспилотников.

  • 26 мая Госпогранслужба предотвратила организацию масштабного международного канала контрабанды сигарет, изъято табачных изделий на cумму 69 млн грн.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: госпогранслужба, фото, видео, сигареты, дроны, конрабанда, авиапарк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Выявили авиапарк дронов, которыми могли переправлять контрабанду: фото, видео
Выявили авиапарк дронов, которыми могли переправлять контрабанду: фото, видео
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео
Мнение Хотите помочь украинским больницам? Делайте это правильно
Цена нефти Brent превысила $40 впервые за три месяца
ТЭК Цена нефти Brent превысила $40 впервые за три месяца
АМКУ признал действия ДТЭК на энергоострове монопольным злоупотреблением
ТЭК АМКУ признал действия ДТЭК на энергоострове монопольным злоупотреблением
Популярное
фото/видео
Выявили авиапарк дронов, которыми могли переправлять контрабанду: фото, видео
Выявили авиапарк дронов, которыми могли переправлять контрабанду: фото, видео
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн 02.06.20, 16:37
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео 02.06.20, 13:27
Несмотря на эпидемию. Тысячи людей в центре Амстердама поддержали протесты в США
Несмотря на эпидемию. Тысячи людей в центре Амстердама поддержали протесты в США 02.06.20, 12:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 