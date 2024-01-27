Взрывотехники показали фото и видео уничтожения несдетонировавшего дрона-камикадзе россиян
В Херсоне полицейские уничтожили боевую часть российского беспилотника. Правоохранители показали видео.
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В ходе очередной атаки Херсона было зафиксировано попадание "шахеда" в одном из районов города. На месте падения дрона-камикадзе взрывотехники провели необходимые работы по его обезвреживанию.
В результате падения детонация боевой части не произошла, однако она все еще представляла большую опасность для населения, поэтому было принято решение достать заряд из почвы и обезвредить на специальной площадке.
- Россия регулярно атакует Херсон и подконтрольные Украине населенные пункты области, применяя дроны, авиацию, минометы и артиллерию.
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