Окупанти вдарили з артилерії по Херсону: загинув літній чоловік, пошкоджено будинок – фото

В області унаслідок російської атаки є постраждала

Херсон (Фото: Укрінформ)

Російські загарбники завдали удару по Херсону та вбили мешканця Корабельного району. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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70-річний чоловік отримав смертельні поранення біля під'їзду будинку, написав посадовець.

Окрім цього, унаслідок російських ударів по Кіндійці Херсонської області постраждала 74-річна жінка, до неї спрямували "швидку допомогу", зазначив він.

Херсонська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними правоохоронців, окупанти близько 13:30 обстріляли Херсон з артилерійської зброї, загиблий чоловік у момент атаки перебував на вулиці.

Снаряд загарбників пошкодив багатоквартирний будинок, зазначають у відомстві.

Фото: Херсонська облпрокуратура

Фото: Херсонська облпрокуратура

6 січня загарбники атакували Тягинську громаду на Херсонщині. Зокрема, окупанти знищили будівлю сільради, модульні будиночки, де мешкали внутрішньо переміщені особи, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки.

9 січня росіяни завдали по Херсону декілька ударів з різних видів зброї. Унаслідок нещодавніх російських обстрілів у місті було пошкоджено будівлю медичного закладу, проте обійшлося без поранених.

12 січня загарбники завдали ударів по Херсону та вбили двох людей.

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