Оккупанты ударили из артиллерии по Херсону: погиб пожилой мужчина, поврежден дом – фото

В области в результате российской атаки есть пострадавшая

Херсон (Фото: Укринформ)

Российские захватчики нанесли удар по Херсону и убили жителя Корабельного района. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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70-летний мужчина получил смертельные ранения у подъезда дома, написал чиновник.

Кроме этого, в результате российских ударов по Киндийке Херсонской области пострадала 74-летняя женщина, к ней направили "скорую помощь", отметил он.

Херсонская областная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным правоохранителей, оккупанты около 13:30 обстреляли Херсон из артиллерийского оружия, погибший мужчина в момент атаки находился на улице.

Снаряд захватчиков повредил многоквартирный дом, отмечают в ведомстве.

Фото: Херсонская облпрокуратура

Фото: Херсонская облпрокуратура

6 января захватчики атаковали Тягинскую общину в Херсонской области. В частности, оккупанты уничтожили здание сельсовета, модульные домики, где проживали внутренне перемещенные лица, склад с гуманитарной помощью, а также частные автомобили.

9 января россияне нанесли по Херсону несколько ударов по разным видам оружия. В результате недавних российских обстрелов в городе было повреждено здание медицинского учреждения, однако обошлось без раненых.

12 января захватчики нанесли удары по Херсону и убили двух человек.

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