Вибухотехніки показали фото і відео знищення російського дрона-камікадзе, що не здетонував

У Херсоні поліцейські знищили бойову частину російського безпілотника. Правоохоронці показали відео.

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Під час чергової атаки Херсона було зафіксовано влучання "шахеда" в одному з районів міста. На місці падіння дрону-камікадзе вибухотехніки провели необхідні роботи для його знешкодження.

Внаслідок падіння детонація бойової частини не відбулась, проте вона все ще становила велику небезпеку для населення, тому було прийняте рішення дістати заряд із ґрунту та знешкодити на спеціальному майданчику.

Фото – Нацполіція

Фото – Нацполіція

Росія регулярно атакує Херсон і підконтрольні Україні населені пункти області, застосовуючи дрони, авіацію, міномети та артилерію.

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