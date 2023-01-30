Президент Владимир Зеленский и членами своего офиса побывал с рабочей поездкой в Николаевской области, где провел совещание с местными властями по поводу текущей ситуации в области, часть которой по-прежнему оккупирована Россией. О поездке сообщил Telegram-канал главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России", – отметил Зеленский.
На встрече с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, военными, спецслужбами и другими присутствующими рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры, средства ее защиты и темпы восстановления.
Речь шла также о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении ее экономики и создании новых рабочих мест.
- Ким об отношениях с ОП и политических амбициях: "До конца войны планов нет".
- Читайте интервью с Кимом за декабрь 2022 года.
Читайте также: Наказать убийц отца – дело чести. Вадатурский – о россиянах, зерновом коридоре и бизнесе
Комментарии