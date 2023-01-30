Президент Владимир Зеленский и членами своего офиса побывал с рабочей поездкой в Николаевской области, где провел совещание с местными властями по поводу текущей ситуации в области, часть которой по-прежнему оккупирована Россией. О поездке сообщил Telegram-канал главы государства.

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"Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России", – отметил Зеленский.

На встрече с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, военными, спецслужбами и другими присутствующими рассмотрели состояние энергетической инфраструктуры, средства ее защиты и темпы восстановления.

Речь шла также о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении ее экономики и создании новых рабочих мест.

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Євген Пилипенко

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