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На Кинбурнской косе нет гражданских, только войска РФ – Ким

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 18:12
На Кинбурнской косе нет гражданских, только войска РФ – Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)

На временно оккупированной Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, там только российские военные. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Радио Свобода.

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"Там осталось нуль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма – я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие села, они там за счет туристов в принципе жили, и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", – сказал глава ОВА.

Ким считает, что остающиеся на Кинбурнской косе российские военные не представляют большой угрозы непосредственно для Николаева.

"Они сейчас в принципе сосредоточены на удержании территорий, и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача – удержать наибольшее количество территорий", – объяснил глава ОВА.

  • 22 ноября Ким сказал, что для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.
  • По мнению аналитиков Института по изучению войны, освобождение Кинбурнской косы позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.

Читайте также: "Теперь задача Марченко – работа с партизанами". Виталий Ким – о войне и обороне Николаева

Наталія Медведєва
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Кинбурнская коса война виталий ким
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