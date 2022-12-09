На Кинбурнской косе нет гражданских, только войска РФ – Ким

На временно оккупированной Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, там только российские военные. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Радио Свобода.

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"Там осталось нуль гражданских лиц. Где-то чуть меньше недели назад россияне принудительно выселили их и вывезли в направлении Крыма. Дальше Крыма – я не знаю. Там всего 37 человек оставалось. Это маленькие села, они там за счет туристов в принципе жили, и зимой там 100-200 человек жили в мирное время. Поэтому сейчас там только вражеские солдаты", – сказал глава ОВА.

Ким считает, что остающиеся на Кинбурнской косе российские военные не представляют большой угрозы непосредственно для Николаева.

"Они сейчас в принципе сосредоточены на удержании территорий, и мы не видим, что они готовятся оттуда к какому-то продвижению. То есть их задача – удержать наибольшее количество территорий", – объяснил глава ОВА.

22 ноября Ким сказал, что для полной деоккупации Николаевской области нужно освободить три населенных пункта на Кинбурнской косе.

По мнению аналитиков Института по изучению войны, освобождение Кинбурнской косы позволит Украине контролировать выходы в ряд портов, увеличить военно-морскую активность и потенциально провести переправу на левый берег Днепра.

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Наталія Медведєва

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