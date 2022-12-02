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Ким об отношениях с ОП и политических амбициях: Говорю со всеми, до конца войны планов нет

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 13:32
Ким об отношениях с ОП и политических амбициях: Говорю со всеми, до конца войны планов нет - Фото
Виталий Ким (Фото: LIGA.net)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о своих отношениях с Офисом президента и возможных политических амбициях. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, он общается "абсолютно со всеми", а с ОП у него "рабочие, деловые отношения уже два года". Он отметил, что считает себя неотъемлемой частью команды президента Владимира Зеленского и менеджером, у которого "есть определенные задачи". 

Ким сказал, что он ежедневно общается с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, который является его прямым руководителем. 

Насчет политических амбиций глава ОВА заявил, что ему "нравится быть полезным и менять систему" там, где он живет. 

"Не знаю. Я уверен, нужно делать только то, что тебе нравится. В этом плане, если у меня будет больше полномочий и более ответственный участок работы, конечно — это хорошо. Я тоже со временем расту, больше умею, знаю, понимаю. Цели могут меняться в зависимости от того, где ты сейчас находишься", — сказал он. 

До конца войны политических планов точно нет, а дальше — "будем смотреть", резюмировал Ким.

Читайте также: Интервью | "Теперь задача Марченко – работа с партизанами". Виталий Ким – о войне и обороне Николаева

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко офис президента виталий ким
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