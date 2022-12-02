Генерал Марченко никогда не руководил военными на юге, он отвечал за Николаев — Ким

Генерал Дмитрий Марченко не руководил военными на юге, а защищал конкретно Николаев. Сейчас он работает с партизанами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LIGA.net.

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По его словам, Марченко играл значительную роль в начале большой войны, так как его откомандировали с задачей обороны Николаева.

"Он никогда не руководил военными на юге. За продвижение наших войск отвечает ОК "Юг", там генерал Андрей Ковальчук. А также 80 и 14 бригады, которые выдвигались от Вознесенска и выбивали россиян на линии фронта", — сказал Ким.

Он отметил, что у Марченко была задача — защищать именно Николаев, он координировал деятельность военных в первые месяцы полномасштабного вторжения.

"Мы с Марченко в дружеских отношениях. Он продолжает работать на победу. Сейчас его задача — работать с партизанами. А также обслуживание, ремонт военной техники, которые он осуществляет коммуникационно с ОВА. Функцию свою он уже выполнил. Раньше. Давно", — резюмировал глава ОВА.

В начале августа Марченко прогнозировал, что горячая фаза войны "однозначно" закончится до конца 2022 года.

В тех же датах он говорил, что Херсон будет освобожден "быстро", а Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут больше оружия.

Он также выступал за разрушение Крымского моста, по которому оккупанты возят военную технику. По его словам, освобождение Крыма неизбежно.

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Дмитро Гриниченко

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