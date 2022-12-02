Генерал Марченко никогда не руководил военными на юге, он отвечал за Николаев — Ким
Генерал Дмитрий Марченко не руководил военными на юге, а защищал конкретно Николаев. Сейчас он работает с партизанами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LIGA.net.
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По его словам, Марченко играл значительную роль в начале большой войны, так как его откомандировали с задачей обороны Николаева.
"Он никогда не руководил военными на юге. За продвижение наших войск отвечает ОК "Юг", там генерал Андрей Ковальчук. А также 80 и 14 бригады, которые выдвигались от Вознесенска и выбивали россиян на линии фронта", — сказал Ким.
Он отметил, что у Марченко была задача — защищать именно Николаев, он координировал деятельность военных в первые месяцы полномасштабного вторжения.
"Мы с Марченко в дружеских отношениях. Он продолжает работать на победу. Сейчас его задача — работать с партизанами. А также обслуживание, ремонт военной техники, которые он осуществляет коммуникационно с ОВА. Функцию свою он уже выполнил. Раньше. Давно", — резюмировал глава ОВА.
- В начале августа Марченко прогнозировал, что горячая фаза войны "однозначно" закончится до конца 2022 года.
- В тех же датах он говорил, что Херсон будет освобожден "быстро", а Украина может отпраздновать победу весной 2023 года, если союзники дадут больше оружия.
- Он также выступал за разрушение Крымского моста, по которому оккупанты возят военную технику. По его словам, освобождение Крыма неизбежно.
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