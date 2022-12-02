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Генерал Марченко никогда не руководил военными на юге, он отвечал за Николаев — Ким

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 12:41
Генерал Марченко никогда не руководил военными на юге, он отвечал за Николаев — Ким - Фото
Дмитрий Марченко и Виталий Ким (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Генерал Дмитрий Марченко не руководил военными на юге, а защищал конкретно Николаев. Сейчас он работает с партизанами. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью LIGA.net.

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По его словам, Марченко играл значительную роль в начале большой войны, так как его откомандировали с задачей обороны Николаева. 

"Он никогда не руководил военными на юге. За продвижение наших войск отвечает ОК "Юг", там генерал Андрей Ковальчук. А также 80 и 14 бригады, которые выдвигались от Вознесенска и выбивали россиян на линии фронта", — сказал Ким.

Он отметил, что у Марченко была задача — защищать именно Николаев, он координировал деятельность военных в первые месяцы полномасштабного вторжения. 

"Мы с Марченко в дружеских отношениях. Он продолжает работать на победу. Сейчас его задача — работать с партизанами. А также обслуживание, ремонт военной техники, которые он осуществляет коммуникационно с ОВА. Функцию свою он уже выполнил. Раньше. Давно", — резюмировал глава ОВА.

Читайте также: Россияне в Херсон не вернутся, без шансов. Украина скоро будет освобождена — генерал Марченко

Дмитро Гриниченко
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война Николаев Дмитрий Марченко юг Украины виталий ким
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