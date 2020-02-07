25% школьных меню не соответствуют требованиям - Госпотребслужба

Школьная столовая (Фото: LIGA.net)

В 25% школьных меню выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В 2019 году служба проверила около 13 500 образцов двухнедельного меню, предоставляемых организаторами питания в территориальные органы. Около 20% меню не были согласованы, и их направили на доработку. Также Госпротебслужба анализировала ежедневные меню-расписания в учебных заведениях, всего было обработано около 8 000 таких меню, из них в 25% выявлены нарушения по выполнению норм натурального питания. Несоблюдение норм вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в учреждениях образования.

Также, по данным Государственного санитарного эпидемиологического надзора, в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.

В рационе питания детей недостаточно молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (нормы питания по основным продуктам животного происхождения выполнены на 40-60%). Калорийность суточного рациона преимущественно обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло).

В 2019 году исследованы: 1 778 проб готовых блюд на калорийность (отклонение в 11% проб); 6 105 проб продуктов по микробиологическим показателям (отклонение более чем 6% проб); 593 пробы продуктов на качество термической обработки (отклонение в 2,7% случаев), 7 687 проб питьевой воды по микробиологическим показателям (отклонения в 15% проб).

В Министерстве обороны намерены отказаться от фирм-аутсорсеров и самостоятельно нанимать поваров для обеспечения питанием военнослужащих Вооруженных сил.

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