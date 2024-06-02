3 июня возможны отключения света: по всей Украине будут действовать лимиты
В понедельник, 3 июня, с полуночи и в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом предупредили в Укрэнерго.
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В случае превышения лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
- Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.
- 2 июня были введены аварийные отключения света для потребителей по всей Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей.
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