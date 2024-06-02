3 июня возможны отключения света: по всей Украине будут действовать лимиты
Иллюстративное фото: Depositphotos

В понедельник, 3 июня, с полуночи и в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом предупредили в Укрэнерго.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В случае превышения лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Читайте также: Кабмин повысил тариф на электричество до 4,32 грн за кВт-ч

светУкрэнергоэлектроэнергияотключения