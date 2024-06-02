3 июня возможны отключения света: по всей Украине будут действовать лимиты

В понедельник облэнерго могут внедрять почасовые отключения, если лимиты потребления электроэнергии будут превышены

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В понедельник, 3 июня, с полуночи и в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Об этом предупредили в Укрэнерго.

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В случае превышения лимитов облэнерго могут использовать для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

2 июня были введены аварийные отключения света для потребителей по всей Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

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