ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла по всій Україні, окрім трьох областей

Рішення було ухвалено через російські атаки напередодні

Відключення світла (Фото: Укренерго)

ДТЕК за вказівкою Укренерго запроваджує екстрені відключення електроенергії у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Зазначено, що відключення діятимуть через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Енергетики у всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – написали у ДТЕК.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання.

ДОПОВНЕНО о 10:56. В "Укренерго" заявили, що вводять аварійні відключення світла для споживачів по всій Україні, окрім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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