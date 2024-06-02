ДТЕК запроваджує екстрені відключення світла по всій Україні, окрім трьох областей
Відключення світла (Фото: Укренерго)

ДТЕК за вказівкою Укренерго запроваджує екстрені відключення електроенергії у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Зазначено, що відключення діятимуть через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Енергетики у всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – написали у ДТЕК.

У ніч проти 1 червня російська армія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодила обладнання. 

ДОПОВНЕНО о 10:56. В "Укренерго" заявили, що вводять аварійні відключення світла для споживачів по всій Україні, окрім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

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