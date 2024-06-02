ДТЭК вводит экстренные отключения света по всей Украине, кроме трех областей

Отключение света (Фото: Укрэнерго)

ДТЭК по указанию Укрэнерго вводит экстренные отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечено, что отключения будут действовать из-за сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре.

"Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", – написали в ДТЭК.

В ночь на 1 июня российская армия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

ДОПОЛНЕНО в 10:56. В "Укрэнерго" заявили, что вводят аварийные отключения света для потребителей по всей Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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