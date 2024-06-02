3 червня можливі відключення світла: у всій Україні діятимуть ліміти
Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 3 червня, з опівночі і впродовж доби у всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів. Про це попередили в Укренерго.

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У випадку перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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