3 червня можливі відключення світла: у всій Україні діятимуть ліміти

У понеділок обленерго можуть впроваджувати погодинні відключення, якщо ліміти споживання електроенергії буде перевищено

Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 3 червня, з опівночі і впродовж доби у всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів. Про це попередили в Укренерго.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У випадку перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

2 червня були введені аварійні відключення світла для споживачів у всій Україні, окрім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

Читайте також: Кабмін підвищив тариф на електрику до 4,32 грн за кВт-год