34% украинцев осуждают СССР как тоталитарный режим, а 31% - нет

С осуждением тоталитарного режима СССР больше всех не соглашаются люди старшего возраста

34% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, около 31% не поддерживают такое решение. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

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Еще для 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

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В Западном регионе больше тех, кто соглашается с осуждением СССР (47% "за" и 23% "против"), в Центральном регионе мнения разделились почти пополам (35% "за" и 31% "против"). На Востоке и Юге несколько больше негативных отношений – 23-24% поддерживают осуждение СССР и 35-37% не поддерживают.

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Среди молодежи традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста меньше равнодушных и больше тех, кто не соглашается с осуждением СССР. При этом доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.

Опрос провели с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2000 человек, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

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Наталия Софиенко

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