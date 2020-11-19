50% украинцев не одобряют строительство дорог на деньги из коронавирусного фонда – Рейтинг

Наибольшее одобрение опрошенных получили расходы на защиту для медиков, оборудование больниц, кислород и лекарства

Мнения украинцев о том, стоит ли тратить деньги из фонда по борьбе с коронавирусом на строительство дорог, разделились почти поровну. Об этом говорят данные опроса, проведенного в ноябре Группой Рейтинг.

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Трату денег из спецфонда на строительство дорог поддержали 48% опрошенных, 50% не одобряют такие расходы.

При этом траты из фонда непосредственно на борьбу с коронавирусом поддерживает большинство. Набольшее одобрение вызывают закупки средств защиты для медиков, кислорода, оборудования для больниц и лекарств.

Опрос проведен 15-17 ноября среди 3000 украинцев возрастом от 18 лет. Метод опроса телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка не более 1,8%. Заказчик опроса не указан.

1 июля Кабмин выделил Укравтодору 35 млрд грн из фонда по борьбе с коронаврусом.

11 ноября Кабмин выделил почти 900 млн грн на закупку медицинского кислорода.

Денис Юдин

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