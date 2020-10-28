Адаптивный карантин. В Минобразования заявили о готовности к дистанционному обучению

Сергей Шкарлет считает, что дистанционное обучение не заменит полноформатное образование, но Украина готова к его внедрению

Украина готова к дистанционной форме обучения, но оно не заменит реальный формат. Об этом заявил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.

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"По моему убеждению, учитывая и позицию специалистов-педагогов, дистанционное обучение никогда не заменит реальный формат общения, который есть в очном, полноформатном обучении. Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ", – отметил чиновник.

Он напомнил, что "есть тот факт, что красный уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий".

13 октября Минздрав рекомендовал школам установить осенние каникулы с 15 по 31 октября.

21 октября и. о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что ученики 1-4 классов вернуться в школы после каникул, 5-12 - в зависимости от эпидемического уровня будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.

26 октября сообщалось, что школы в красной зоне Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы после осенних каникул.

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Арина Толина

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