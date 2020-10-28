Адаптивный карантин. Кличко объяснил, когда начнутся занятия в школах после каникул

Осенние каникулы в школах столицы были с 21 по 28 октября

Завтра, 29 октября, возобновляется обучение после каникул в школах Киева. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил сегодня на онлайн-брифинге.

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"С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева – из-за заболевания педагогов и учеников", – отметил Кличко.

По его словам, после выборов во всех школах города, где были расположены участки, провели дезинфекцию.

Он уточнил, что 95% учебных заведений – 420 школ – по заявкам директоров уже подключены к отоплению.

"Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Подчеркну – мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение", – сказал Кличко.

Осенние каникулы в школах столицы были с 21 по 28 октября.

13 октября Минздрав рекомендовал школам установить осенние каникулы с 15 по 31 октября.

21 октября и. о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что ученики 1-4 классов вернуться в школы после каникул, 5-12 - в зависимости от эпидемического уровня будут учиться в смешанном или дистанционном форматах.26 октября сообщалось, что школы в красной зоне Киевской области будут переведены на дистанционную форму работы после осенних каникул.

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Арина Толина

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