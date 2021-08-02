Ляшко призвал украинцев не пить алкоголь во время празднований Дня независимости

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от распития алкогольных напитков во время массовых празднований Дня независимости. Об этом он сказал во время форума Украина 30.

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"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь – зло сам собой. Но большое количество алкоголя – это пренебрежение дальнейшими четко прописанными противоэпидемиологическими нормами. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, немного с семьей", – заявил Ляшко.

Кроме того, министр призвал украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19.

20 мая 2021 года президент Владимир Зеленский анонсировал военные парады к 30-летию независимости.

21 мая стало известно, что на День независимости в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

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Станислав Стороженко

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