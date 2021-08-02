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Ляшко призвал украинцев не пить алкоголь во время празднований Дня независимости

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 16:03
Ляшко призвал украинцев не пить алкоголь во время празднований Дня независимости - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от распития алкогольных напитков во время массовых празднований Дня независимости. Об этом он сказал во время форума Украина 30.

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"Не употребляйте алкогольных напитков. Алкоголь – зло сам собой. Но большое количество алкоголя – это пренебрежение дальнейшими четко прописанными противоэпидемиологическими нормами. Поэтому – никакого алкоголя во время проведения праздничных мероприятий. После – возможно, немного с семьей", – заявил Ляшко.

Кроме того, министр призвал украинцев воздержаться от посещения массовых мероприятий в случае появления симптомов острой респираторной вирусной болезни или COVID-19.

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Станислав Стороженко
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Виктор Ляшко минздрав алкоголь день независимости
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