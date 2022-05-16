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"АВ металл групп" запустила благотворительный проект для поддержки объектов инфраструктуры P

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 10:00

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Война россии против Украины нанесла огромный ущерб украинской инфраструктуре. По разным данным, частично или полностью разрушено более 35,2 млн кв. м жилых домов. Пострадали мосты, больницы, школы, промышленные предприятия, разрушены котельные, ТЭС и другие объекты критической инфраструктуры. И мы даже не знаем точных цифр, которые показали бы все масштабы разрушений и потерь.

С начала войны в Украине повреждено более 500 медучреждений. Многие из них до сих пор находятся на линии огня. Под удар попали медучреждения в Киевской, Харьковской, Донецкой, Одесской и других областях. Война подрывает работу многих направлений, в том числе системы здравоохранения. Из-за обстрелов также пострадали сотни школ и детских садов, у многих выбиты окна, в некоторых – пострадали кровли, двери и стены.

Как социально-ответственный бизнес, "АВ металл групп" на протяжении всей своей деятельности поддерживает социальные проекты и инициативы. И в такое сложное для страны время руководством компании было принято решение о выделении кровельных и фасадных материалов на сумму более 30 млн грн. для восстановления разрушенных в результате боевых действий объектов инфраструктуры, а именно – медицинских учреждений, школ и детских садов. С начала запуска проекта к нам поступило более 12 заявок от инфраструктурных учреждений. Компания предоставит необходимые строительные материалы, которые позволят укрепить или обновить кровлю разрушенных построек.

Сейчас уже в работе проект в городе Ирпень Киевской области — "Филиал института сердца Министерства здравоохранения". Оккупанты жили на территории медучреждения и обстреливали корпуса, палаты и забор. Снаряд попал в один из корпусов филиала, сильно повредив крышу и ограждение. В дальнейших планах — медучреждение в Пуще-Водице, на частичную замену разрушенной кровли.

"АВ металл групп" запустила благотворительный проект для поддержки объектов инфраструктуры

Ждем улучшения ситуации в Харькове, чтобы начать работу по восстановлению объектов в городе и области, а также работаем с обладминистрациями Киевской и Харьковской областей по согласованию поврежденных объектов инфраструктуры.

"АВ металл групп" запустила благотворительный проект для поддержки объектов инфраструктуры

Мы верим в Украину, и мы продолжим вносить свой вклад в ее развитие. Как и миллионы наших соотечественников в эти дни, мы помогаем сейчас выстоять нашей стране, а затем восстановиться. Призываем наших партнеров и клиентов приобщаться к восстановлению инфраструктуры родных городов! Такие социальные проекты — это возможность для каждого небезразличного украинца внести свой крайне важный вклад в будущее наших родных городов и сел. Верим, что каждый уголок Украины снова будет цветущим и счастливым!

Все будет Украина!

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АВ металл групп
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