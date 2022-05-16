"АВ металл групп" запустила благотворительный проект для поддержки объектов инфраструктуры

На правах рекламы

Война россии против Украины нанесла огромный ущерб украинской инфраструктуре. По разным данным, частично или полностью разрушено более 35,2 млн кв. м жилых домов. Пострадали мосты, больницы, школы, промышленные предприятия, разрушены котельные, ТЭС и другие объекты критической инфраструктуры. И мы даже не знаем точных цифр, которые показали бы все масштабы разрушений и потерь.

С начала войны в Украине повреждено более 500 медучреждений. Многие из них до сих пор находятся на линии огня. Под удар попали медучреждения в Киевской, Харьковской, Донецкой, Одесской и других областях. Война подрывает работу многих направлений, в том числе системы здравоохранения. Из-за обстрелов также пострадали сотни школ и детских садов, у многих выбиты окна, в некоторых – пострадали кровли, двери и стены.

Как социально-ответственный бизнес, "АВ металл групп" на протяжении всей своей деятельности поддерживает социальные проекты и инициативы. И в такое сложное для страны время руководством компании было принято решение о выделении кровельных и фасадных материалов на сумму более 30 млн грн. для восстановления разрушенных в результате боевых действий объектов инфраструктуры, а именно – медицинских учреждений, школ и детских садов. С начала запуска проекта к нам поступило более 12 заявок от инфраструктурных учреждений. Компания предоставит необходимые строительные материалы, которые позволят укрепить или обновить кровлю разрушенных построек.

Сейчас уже в работе проект в городе Ирпень Киевской области — "Филиал института сердца Министерства здравоохранения". Оккупанты жили на территории медучреждения и обстреливали корпуса, палаты и забор. Снаряд попал в один из корпусов филиала, сильно повредив крышу и ограждение. В дальнейших планах — медучреждение в Пуще-Водице, на частичную замену разрушенной кровли.

Ждем улучшения ситуации в Харькове, чтобы начать работу по восстановлению объектов в городе и области, а также работаем с обладминистрациями Киевской и Харьковской областей по согласованию поврежденных объектов инфраструктуры.

Мы верим в Украину, и мы продолжим вносить свой вклад в ее развитие. Как и миллионы наших соотечественников в эти дни, мы помогаем сейчас выстоять нашей стране, а затем восстановиться. Призываем наших партнеров и клиентов приобщаться к восстановлению инфраструктуры родных городов! Такие социальные проекты — это возможность для каждого небезразличного украинца внести свой крайне важный вклад в будущее наших родных городов и сел. Верим, что каждый уголок Украины снова будет цветущим и счастливым!

Все будет Украина!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.