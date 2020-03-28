Аваков: Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Уровень преступности в Украине во время карантина снизился на 30% по всем статьям, однако активизировались мошенники. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщение о том, что якобы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - не системны", - сказал Аваков.

Министр добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть – нарушение режима карантина.

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25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.

По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели.

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