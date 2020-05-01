База, где нашли "масштабный схрон" оружия, два месяца под охраной военных - ООС

Военная техника (фото - gp.gov.ua)

База, на которой нашли "масштабный схрон" оружия на Донбассе, уже два месяца находится под охраной военных. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.



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"Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов вооружение и техника, находившиеся на объекте, принята под охрану", - отмечается в сообщении.

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В ООС подчеркнули, что на днях на указанный объект, на котором хранится вооружение и техника, допустили по решению суда в рамках другого уголовного производства представителей прокуратуры и Нацполиции.

В штабе ООС призвали представителей пресс-служб правоохранительных органов и журналистов проверять информацию перед опубликованием.

29 апреля пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила об обнаружении "масштабного схрона" военной техники и оружия на Донбассе.