Благодаря КСУ. Суд в Херсоне назначил залог самообороновцу Крыма

Задержанный участник самообороны Крыма (Фото: Прокуратура АРК)

Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее члену так называемой крымской "самообороны" выйти на свободу в случае внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

В прокуратуре рассказали, что таким образом было изменена предыдущая мера пресечения - безальтернативный арест. 19 августа суд продлил срок ареста на 60 дней, однако разрешил подозреваемому внести 321 120 гривень залога. В ведомстве напомнили, что возможность внесения залога для подозреваемых в преступлениях против государства появилась после недавнего решения Конституционного суда.

"Отмечаем, что месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия", - говорится в сообщении.

Задержание "самообороновца" произошло 11 июня на КПВВ Каланчак. Он пересекал админграницу с Крымом.

Мужчина подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.

Ранее в прокуратуре АРК заявили, что идентифицировали более тысячи подозреваемых в участии в крымской "самообороне".

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