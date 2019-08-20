Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Благодаря КСУ. Суд в Херсоне назначил залог самообороновцу Крыма

Благодаря КСУ. Суд в Херсоне назначил залог самообороновцу Крыма - Фото
Задержанный участник самообороны Крыма (Фото: Прокуратура АРК)
20.08.2019, 15:25

В случае внесения залога подозреваемый может выйти на свободу

Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее члену так называемой крымской "самообороны" выйти на свободу в случае внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АРК.

В прокуратуре рассказали, что таким образом было изменена предыдущая мера пресечения - безальтернативный арест. 19 августа суд продлил срок ареста на 60 дней, однако разрешил подозреваемому внести 321 120 гривень залога. В ведомстве напомнили, что возможность внесения залога для подозреваемых в преступлениях против государства появилась после недавнего решения Конституционного суда.

"Отмечаем, что месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия", - говорится в сообщении.

  • Задержание "самообороновца" произошло 11 июня на КПВВ Каланчак. Он пересекал админграницу с Крымом.
  • Мужчина подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании.
  • Ранее в прокуратуре АРК заявили, что идентифицировали более тысячи подозреваемых в участии в крымской "самообороне".

Читайте также: Фигуранты "дела 2 мая" вышли на свободу: фото

Напишите нам
самооборона Крыма аннексия Крыма залог суд
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 