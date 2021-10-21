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Более 40% украинцев считают коррупцию главной причиной экономического кризиса – опрос

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 11:16
Более 40% украинцев считают коррупцию главной причиной экономического кризиса – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

42,1% опрошенных сказали, что главная причина экономического кризиса в Украине – высокий уровень коррупции, дальше среди причин – некомпетентность власти, пандемия COVID-19 и российско-украинская война. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Социологи задавали вопрос: "По Вашему мнению, какая главная причина экономического кризиса в Украине?".

Среди предложенных четырех вариантов 42,1% опрошенных назвали высокий уровень коррупции, 31,2% – некомпетентность власти.

12,1% украинцев считают причиной пандемию коронавируса, 8,5% – войну на востоке Украины.

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Более 40% украинцев считают коррупцию главной причиной экономического кризиса – опрос

Опрос проводился 15-18 октября по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. По телефону опросили людей 18 лет и старше. Теоретическая погрешность – от 3,2% до 1,4%.

Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что у опроса был заказчик, однако назвать он его не может.

  • Согласно данным опроса, обнародованным 13 сентября, 56,5% украинцев не планируют в ближайшее время вакцинироваться от коронавируса.
  • 12 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС отслеживает вопрос борьбы с коррупцией в рамках механизма приостановки безвиза, этот процесс включает ежегодные отчеты о действиях Украины. 

Читайте также: Канцлер Австрии заявил об отставке. Он фигурирует в коррупционном скандале

Виктория Найдёнова
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коррупция соцопрос кмис кризис
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