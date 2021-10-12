Боррель: ЕС отслеживает вопрос борьбы с коррупцией в рамках механизма приостановки безвиза
Европейский Союз отслеживает вопрос борьбы с коррупцией в рамках механизма приостановки безвиза, этот процесс включает ежегодные отчеты о действиях Украины. Об этом в интервью Радио Свобода заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Топ-дипломат ЕС отметил, что безвизовые путешествия – результат усилий, которые предприняла Украины ради европейского будущего.
"Тем не менее мы продолжаем отслеживать вопросы противодействия коррупции в рамках механизма приостановки безвиза", – сказал Боррель.
По его словам, этот процесс включает ежегодный отчет – оценку действий Украины, которые предприняты для выполнения критериев безвиза, а также формулирование рекомендаций и проверку их исполнения.
"Эти рамки привели к большему вовлечению украинских властей в процесс борьбы с коррупцией, в результате которого были осуществлены значительные реформы. А самое важное – то, что воспользоваться преимуществами безвиза смогли более 50 млн украинцев", – подытожил дипломат.
- Безвиз Украины с Европейским Союзом действует с 2017 года.
- Осенью 2020-го безвиз с ЕС поставил под угрозу решение Конституционного суда, которое отменяло ряд норм антикоррупционной реформы. Однако тогда безвиз удалось защитить, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- В конце сентября 2021-го СМИ сообщили, что часть стран ЕС обеспокоилась злоупотреблениями безвизом с Украиной и другими странами. В МИД заявили, что Украина не получала сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза с ЕС. Евросоюз подтвердил, что не рассматривает отмену безвиза.
- Также в конце сентября аудитор ЕС Юхан Партс заявил, что масштабы коррупции в Украине больше, чем в какой-либо стране Евросоюза. МИД назвал слова Партса "несколько оценочными суждениями" и заявил, что в адрес Украины звучит местами оторванная от реальности критика.
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