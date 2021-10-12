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Боррель: ЕС отслеживает вопрос борьбы с коррупцией в рамках механизма приостановки безвиза

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 07:48
Боррель: ЕС отслеживает вопрос борьбы с коррупцией в рамках механизма приостановки безвиза - Фото
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Европейский Союз отслеживает вопрос борьбы с коррупцией в рамках механизма приостановки безвиза, этот процесс включает ежегодные отчеты о действиях Украины. Об этом в интервью Радио Свобода заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Топ-дипломат ЕС отметил, что безвизовые путешествия – результат усилий, которые предприняла Украины ради европейского будущего.

"Тем не менее мы продолжаем отслеживать вопросы противодействия коррупции в рамках механизма приостановки безвиза", – сказал Боррель.

По его словам, этот процесс включает ежегодный отчет – оценку действий Украины, которые предприняты для выполнения критериев безвиза, а также формулирование рекомендаций и проверку их исполнения.

"Эти рамки привели к большему вовлечению украинских властей в процесс борьбы с коррупцией, в результате которого были осуществлены значительные реформы. А самое важное – то, что воспользоваться преимуществами безвиза смогли более 50 млн украинцев", – подытожил дипломат.

Читайте также в разделе Мнения: Безвиз у нас не заберут. Не паникуйте, это на руку Кремлю. Но дыма без огня не бывает

Марк Сировой
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коррупция ЕС безвиз Жозеп Боррель
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