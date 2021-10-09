Канцлер Австрии заявил об отставке. Он фигурирует в коррупционном скандале

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о своей отставке на фоне коррупционного скандала. Его подозревают во взяточничестве, коррупции и злоупотреблении доверием, сообщает The Guardian.

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Курц заявил, что решил уйти в отставку, чтобы "разрядить правительственный кризис", вызванный заявлением прокуратуры о том, что он является объектом расследования.

Канцлер предложил заменить его министром иностранных дел Александром Шалленбергом. Сам Курц планирует возглавить парламентскую фракцию своей Австрийской народной партии.

"Сейчас нам нужны стабильные условия. Итак, чтобы выйти из тупика, я хочу освободить кресло (канцлера, – ред.) для предотвращения хаоса и обеспечения стабильности", – сказал Курц после заявления об отставке.

После информации прокуратуры о расследовании против Курца представители партии Зеленые, которая является партнером по коалиции Австрийской народной партии, заявили, что Курц не может оставаться канцлером. Зеленые потребовали, чтобы его партия выдвинула на эту должность "безупречного человека".

После заявления Курца об отставке лидер Зеленых, вице-канцлер Вернер Коглер, сказал, что это правильный и важный шаг, и теперь можно продолжать работу в правительстве.

Курц был назначен канцлером в 2017 году, когда партия АНП победила на досрочных парламентских выборах.

В мае 2019-го правительство Курца отправили в отставку после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Тогда СМИ опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

Через полгода в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. На них вновь победила АНП, возглавляемая Курцом.

Несколько дней назад австрийские правоохранители пришли с обысками в офис Курца в Вене. Обыски были связаны с обвинениями в коррупции при публикации рекламы и опросов. В 2016 году Минфин Австрии заказал исследования в ежедневнике Österreich и профинансировал издание на сумму около 1,1 млн евро. В публикациях Курц, который тогда был министром иностранных дел Австрии, представлен в положительном свете.

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Оксана Житнюк

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