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В офисе канцлера Австрии прошли обыски. Его подозревают в коррупции

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 17:40
В офисе канцлера Австрии прошли обыски. Его подозревают в коррупции - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Австрийские правоохранители пришли с обысками в офис канцлера Себастьяна Курца в Вене. Его подозревают во взяточничестве, коррупции и злоупотреблении доверием, сообщает Die Presse.

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Кроме канцлера в деле фигурируют также его соратники по Австрийской народной партии.

По данным СМИ, обыски связаны с обвинениями в коррупции при публикации рекламы и опросов. В 2016 году Минфин Австрии заказал исследования в ежедневнике Österreich и профинансировал издание на сумму около 1,1 млн евро. В публикациях Курц, который тогда был министром иностранных дел Австрии, представлен в положительном свете.  

По данным австрийской прокуратуры, опросы и исследования Österreich были "исключительно мотивированы партийной политикой и предназначались для политического продвижения Курца и группы его ближайших приближенных".

В момент обысков Курц находился на саммите Евросоюза в Словении.

  • Курц был назначен канцлером в 2017 году, когда партия АНП победила на досрочных парламентских выборах.
  • В мае 2019-го правительство Курца отправили в отставку после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Тогда СМИ опубликовали видеозаписи, на которых Штрахе в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.
  • Через полгода в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. На них вновь победила АНП, возглавляемая Курцом.

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Елизавета Кумбер
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коррупция Себастья Курц австрия обыск вена
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