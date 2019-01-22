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22.01.2019, 15:11

"Болеть некогда": что происходит в больницах ОРДЛО - источники

"Болеть некогда": что происходит в больницах ОРДЛО - источники - Фото
Фото: LIGA.net

Собеседники LIGA.net рассказали о ситуации с больницах и поликлиниках оккупированного Донбасса

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Во временно оккупированном Донбассе ухудшилось состояние медицинского обслуживания местных жителей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Медицинский персонал гражданских больниц обязан поддерживать постоянную готовность к немедленному выполнению задач в интересах российских оккупационных войск. В связи с этим, выезд автомобилей скорой помощи по вызову населения осуществляется только в экстренных случаях с разрешения начальника медицинской службы местного российского военного гарнизона", - отмечается в сообщении.

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По информации собеседников LIGA.netв захваченных гибридными войсками РФ Донецке и Луганске не хватает врачей. "Недавно звонили коллеги из Донецка и звали вернуться, обещают "золотые горы". Там не хватает специалистов, поэтому, говорят, что болеть местным жителям некогда", - сказал врач одной из больниц Киева на правах анонимности.

Собеседник в Луганске уточнил, что некоторые городские стоматологии перестали работать в выходные дни. "По  субботам и воскресеньям уже нет дежурного врача", - добавил местный житель Сергей.

Стоматолог Оксана уточнила, что старается покупать медпрепараты на подконтрольной Украине территории. "Потому, что лучше качество, конечно, еще и дешевле", - объяснила она.

В Донецкой области в районе операции объединенных сил пограничники предотвратили незаконное перемещение через линию разграничения крупной партии медпрепаратов почти 500 тыс грн.

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Теги: Луганск, врачи, больницы
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