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У большинства пациентов COVID-19 проходит как обычная ОРВИ - инфекционист

У большинства пациентов COVID-19 проходит как обычная ОРВИ - инфекционист - Фото
Иллюстративное фото: Orestis Panagiotou/EPA
11.04.2020, 17:43

Медицинский эксперт Детского фонда ООН заявила, что важно не упустить момент, когда человеку нужна кислородная поддержка

У основной массы пациентов с COVID-19 болезнь проходит как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк. Об этом в интервью Укринформу сообщила инфекционист, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова.

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По ее словам, важно не упустить момент, когда человеку нужна кислородная поддержка.

"У подавляющего большинства пациентов с COVID-19 болезнь проходит как обычная вирусная инфекция: кашель, температура, иногда насморк. Кроме парацетамола для снижения температуры и каких-то ситуативных препаратов, вроде капель для носа или средств для полоскания горла, действительно ничего не надо. Но поскольку люди с COVID-19 умирают от воспаления легких, важно не упустить момент, когда человеку уже нужна кислородная поддержка", - рассказала Булавинова.

Врач уточнила, что речь идет не о вентиляции легких — она нужна в тяжелых случаях, а о кислороде.

"Это также и кислород, который можно получить через маску и назальные канюли, например, от кислородного концентратора или через центральное подведение кислорода в отделении", - сказала эксперт.

  • В Украине на 09:00 11 апреля зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 73 человека умерли. 79 - выздоровели. 
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Вадим Ребрина
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