Большинство украинцев по-прежнему уверены, что не болели коронавирусом – опрос

Большая часть украинцев считают, что не болели коронавирусом, однако ближе к марту количество тех, кто все же переболел COVID-19 начало расти по сравнению с январем этого же года. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Процент заболевших среди мужчин и женщин примерно одинаков, а тех, кто уверен, что болел коронавирусом, меньше всего на востоке Украины и в южных ее областях.

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При этом, среди тех, кто болел коронавирусной болезнью, тесты на COVID-19 делала лишь половина опрошенных, вторая половина заявила просто о наличии симптомов.

Также среди тех, кто переболел коронавирусом, перенесли его тяжело лишь 13%, у остальных наблюдалось легкое или среднее течение болезни.

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Опрос проводился 18-19 марта среди 1500 украинцев в возрасте старше 18 лет при помощи телефонных интервью, погрешность – не более 2,5%. Заказчик опроса – Форум здоровья Зоряны Скалецкой.

Согласно июльскому опросу 2020 года от Центра Разумкова, 92% украинцев заявили, что не болели коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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