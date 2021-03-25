UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Большинство украинцев по-прежнему уверены, что не болели коронавирусом – опрос

25.03.2021, 12:15
Большинство украинцев по-прежнему уверены, что не болели коронавирусом – опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Большая часть украинцев считают, что не болели коронавирусом, однако ближе к марту количество тех, кто все же переболел COVID-19 начало расти по сравнению с январем этого же года. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы Рейтинг.

Процент заболевших среди мужчин и женщин примерно одинаков, а тех, кто уверен, что болел коронавирусом, меньше всего на востоке Украины и в южных ее областях.

Нажмите, чтобы увеличить:

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

При этом, среди тех, кто болел коронавирусной болезнью, тесты на COVID-19 делала лишь половина опрошенных, вторая половина заявила просто о наличии симптомов. 

Также среди тех, кто переболел коронавирусом, перенесли его тяжело лишь 13%, у остальных наблюдалось легкое или среднее течение болезни.

Нажмите, чтобы увеличить:

Опрос проводился 18-19 марта среди 1500 украинцев в возрасте старше 18 лет при помощи телефонных интервью, погрешность – не более 2,5%. Заказчик опроса – Форум здоровья Зоряны Скалецкой.

Читайте также: Украинцев спросили, откуда взялся коронавирус и "зачем его создали": результаты опроса

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
рейтинг инфографика опрос тест коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 