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Через Станицу Луганскую за неделю прошло вдвое меньше людей – КПВВ блокируют оккупанты

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 12:29
Через Станицу Луганскую за неделю прошло вдвое меньше людей – КПВВ блокируют оккупанты - Фото
КПВВ Станица Луганская (Фото: пресс-служба ГПСУ)

За последнюю неделю пассажиропоток через КПВВ Станица Луганская уменьшился вдвое из-за блокирования оккупантами движения через пункт. Об этом сообщает в Twitter Госпогранслужба Украины.

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В сообщении отмечается, что оккупанты существенно ограничивают пассажиропоток, особенно в сторону территории, подконтрольной украинской власти.

За неделю через КПВВ прошло почти 3000 человек, а на прошлой неделе — почти 6000.

С прошлой субботы, отмечают в ГПСУ, через этот пункт на временно оккупированную Россией территорию прошло 2330 человек, а на контролируемую украинскими властями территорию — 633.

В ГПСУ также напоминают об ограничениях, связанных с пандемией коронавируса: граждане, которые подлежат самоизоляции, должны при въезде на контролируемую Украиной территорию установить приложение "Вдома". Если такой возможности нет, они подлежат обсервации.

Самоизоляция прекращается после получения негативного результата теста на COVID-19.

Иностранцам дополнительно нужно иметь полис страхования.

  • В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект об отмене на период карантина штрафов за нарушение порядка въезда на оккупированные территории и выезда с них для жителей этих территорий.
  • 1 октября представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш сообщал, что Россия и подконтрольные ей боевики в Трехсторонней контактной группе блокируют решение вопроса контрольно-пропускных пунктов и требуют отдать часть украинской территории, чтобы открыть КПВВ в Золотом.

Читайте также: Донбасс. Оккупанты распространяют фейки о жестком карантине в Украине

Виктория Найдёнова
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