В Минздраве допускают возможность продления карантина в Украине

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Министерстве здравоохранения не исключают возможность того, что карантин в Украине придется продлить. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга сегодня, 17 марта.

По его словам, решение о продлении или непродлении карантина будет зависеть от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

"Все мероприятия, которые мы проводим сегодня – мы проводим с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", — добавил Ляшко.

Он уточнил, что о решение о том, продлевать карантин или нет, будет приниматься ближе к 3 апреля – дате завершения действующего срока карантина.

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