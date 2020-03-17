Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Минздраве допускают возможность продления карантина в Украине

В Минздраве допускают возможность продления карантина в Украине - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
17.03.2020, 15:24

Введенный на три недели карантин в Украине может быть продлен

В Министерстве здравоохранения не исключают возможность того, что карантин в Украине придется продлить. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга сегодня, 17 марта.

По его словам, решение о продлении или непродлении карантина будет зависеть от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

"Все мероприятия, которые мы проводим сегодня – мы проводим с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины", — добавил Ляшко.

Он уточнил, что о решение о том, продлевать карантин или нет, будет приниматься ближе к 3 апреля – дате завершения действующего срока карантина.

Читайте также: Государство объясняет: 19 ссылок с ответами на почти все ваши вопросы о коронавирусе

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 