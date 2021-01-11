Четвертый день карантина. Зеленский поручил правительству объяснить детали локдауна
11.01.2021, 15:00
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров провести "подробную коммуникацию" с обществом по поводу карантина 8-24 января. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
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Помимо этого, он поручил правительству "как можно быстрее" выступить с подробной презентацией всех введенных ограничений, "чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми".
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внедрение строгого карантина является "очень правильным решением и позволит избежать катастрофы".
- 9 декабря 2020 года Кабинет министров продлил действие карантина до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.
- В Минздраве уточнили, какие товары можно продавать в магазинах.
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