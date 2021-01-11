Четвертый день карантина. Зеленский поручил правительству объяснить детали локдауна

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров провести "подробную коммуникацию" с обществом по поводу карантина 8-24 января. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Помимо этого, он поручил правительству "как можно быстрее" выступить с подробной презентацией всех введенных ограничений, "чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внедрение строгого карантина является "очень правильным решением и позволит избежать катастрофы".

Читайте также: Степанов объяснил логику нового карантина: COVID-19 не распространяется активнее на носках

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.