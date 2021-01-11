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Четвертый день карантина. Зеленский поручил правительству объяснить детали локдауна

11.01.2021, 15:00
Четвертый день карантина. Зеленский поручил правительству объяснить детали локдауна - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров провести "подробную коммуникацию" с обществом по поводу карантина 8-24 января. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. 

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Помимо этого, он поручил правительству "как можно быстрее" выступить с подробной презентацией всех введенных ограничений, "чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, внедрение строгого карантина является "очень правильным решением и позволит избежать катастрофы". 

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Станислав Стороженко
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