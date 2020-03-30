Что делать, если вас не хотят тестировать на коронавирус: рассказали в Минздраве

Экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что делать в случае, если вам отказывают в тестировании на новую коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал на брифинге.

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По его словам, Минздрав получает сообщения от граждан о том, что им отказывают в проведении тестирования. Ляшко заявил, что на сайте Минздрава и облгосадминистраций указан номер "горячей линии" (0 800 505 201), куда следует обращаться и сообщать о каждом случае отказа в тестировании на коронавирус.

"О каждом отказе от тестирования, пожалуйста, сообщайте на "горячую линию". Мы на национальном и региональном уровнях будем рассматривать каждое такое обращение для того, чтобы максимально обеспечить тестирование всем, кто подпадает под алгоритм тестирования", - заявил Ляшко.

По его словам, были созданы специальные мобильные бригады, которые будут приезжать к людям с подозрением на COVID-19 и делать забор материалов для проведения анализов в вирусологических лабораториях. Ляшко уточнил, что на первом этапе работы этих бригад возможны "некоторые нестыковки", однако призвал сообщать об этом, чтобы Мизндрав мог своевременно отреагировать.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

Вот советы, как защититься и что делать, если заразился.

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