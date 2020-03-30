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Что делать, если вас не хотят тестировать на коронавирус: рассказали в Минздраве

Что делать, если вас не хотят тестировать на коронавирус: рассказали в Минздраве - Фото
Экспресс-тест на коронавирус (Фото: пресс-служба ГПСУ)
30.03.2020, 12:05

В Минздраве рассказали, что делать, если вам отказывают в тестировании на коронавирус

Главный санитарный врач страны и замглавы Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что делать в случае, если вам отказывают в тестировании на новую коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал на брифинге.

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По его словам, Минздрав получает сообщения от граждан о том, что им отказывают в проведении тестирования. Ляшко заявил, что на сайте Минздрава и облгосадминистраций указан номер "горячей линии" (0 800 505 201), куда следует обращаться и сообщать о каждом случае отказа в тестировании на коронавирус. 

"О каждом отказе от тестирования, пожалуйста, сообщайте на "горячую линию". Мы на национальном и региональном уровнях будем рассматривать каждое такое обращение для того, чтобы максимально обеспечить тестирование всем, кто подпадает под алгоритм тестирования", - заявил Ляшко. 

По его словам, были созданы специальные мобильные бригады, которые будут приезжать к людям с подозрением на COVID-19 и делать забор материалов для проведения анализов в вирусологических лабораториях. Ляшко уточнил, что на первом этапе работы этих бригад возможны "некоторые нестыковки", однако призвал сообщать об этом, чтобы Мизндрав мог своевременно отреагировать.

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Владислав Сердюк
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