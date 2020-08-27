COVID-19. Больницам могут снизить выплаты за безосновательные госпитализации — Ляшко
По данным Минздрава, сейчас больницам платят за количество бригад
Министерство здравоохранения намерено снизить финансирование больниц, которые манипулируют безосновательными госпитализациями пациентов с COVID-19. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.
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По его словам, за количество пациентов или пролеченные случаи по "ковидному пакету" не платят.
"Поэтому я сразу отмечу, что госпитализируя нельзя манипулировать и получать больше денег. Сумма средств, которая выплачивается учреждениям здравоохранения, вообще не зависит от количества больных COVID-19 или пациентов с подозрением, находящихся в этом заведении. Мы, наоборот, сейчас хотим ввести понижающий коэффициент за безосновательную госпитализацию", - объяснил Ляшко.
Главный санврач уточнил, что сейчас больницам платят за количество бригад.
"То есть если в больнице есть, например, 100 "ковидных" коек, то в нее может быть определенное количество бригад, в которых реаниматологи, инфекционисты, медсестры. Бригада создается на определенное количество коек, занятых пациентами", - отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что "на бригаду выплачивается определенная сумма - 17 000 грн в месяц".
"Чем больше таких бригад, тем больше сумма приходит на больницу. Если, скажем, в инфекционной больнице десять бригад, она получает 1,7 млн грн в месяц, если больше - получает больше", - добавил Ляшко.
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