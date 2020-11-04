COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и четырех областях: динамика

Меньше всего инфицированных коронавирусом – в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество инфицирования коронавирусом выявили в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511 случаев) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период зафиксировали в Кировоградской области (53).

Динамика по регионам:

Киев – 40 390 случаев (856 за сутки);

Харьковская область – 39 559 (850);

Донецкая область – 12 367 (636);

Одесская область – 26 332 (547);

Хмельницкая область – 17 439 (511);

Винницкая область – 11 363 (267);

Волынская область – 14 544 (310);

Днепропетровская область -16 169 (440);

Житомирская область – 16 200 (367);

Закарпатская область – 15 470 (283);

Запорожская область – 11 227 (430);

Ивано-Франковская область -22 047 (451);

Киевская область – 17 918 (383);

Кировоградская область – 2730 (53);

Луганская область – 3988 (107);

Львовская область – 31 639 (505);

Николаевская область – 9027 (291);

Полтавская область – 10 617 (427);

Ровенская область – 20 300 (302);

Сумская область – 12 776 (367);

Тернопольская область – 21 332 (146);

Херсонская область – 4622 (198);

Черкасская область – 9898 (228);

Черновицкая область – 23296 (415);

Черниговская область – 9367 (154).

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Арина Толина

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