COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и четырех областях: динамика
04.11.2020, 08:47
Иллюстративное фото: Роман Балук
Меньше всего инфицированных коронавирусом – в Кировоградской области
За последние сутки наибольшее количество инфицирования коронавирусом выявили в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511 случаев) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Меньше всего заразившихся за этот период зафиксировали в Кировоградской области (53).
Динамика по регионам:
- Киев – 40 390 случаев (856 за сутки);
- Харьковская область – 39 559 (850);
- Донецкая область – 12 367 (636);
- Одесская область – 26 332 (547);
- Хмельницкая область – 17 439 (511);
- Винницкая область – 11 363 (267);
- Волынская область – 14 544 (310);
- Днепропетровская область -16 169 (440);
- Житомирская область – 16 200 (367);
- Закарпатская область – 15 470 (283);
- Запорожская область – 11 227 (430);
- Ивано-Франковская область -22 047 (451);
- Киевская область – 17 918 (383);
- Кировоградская область – 2730 (53);
- Луганская область – 3988 (107);
- Львовская область – 31 639 (505);
- Николаевская область – 9027 (291);
- Полтавская область – 10 617 (427);
- Ровенская область – 20 300 (302);
- Сумская область – 12 776 (367);
- Тернопольская область – 21 332 (146);
- Херсонская область – 4622 (198);
- Черкасская область – 9898 (228);
- Черновицкая область – 23296 (415);
- Черниговская область – 9367 (154).
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