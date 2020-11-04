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COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и четырех областях: динамика

04.11.2020, 08:47
COVID-19. Больше всего заразившихся за сутки выявили в Киеве и четырех областях: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Меньше всего инфицированных коронавирусом – в Кировоградской области

За последние сутки наибольшее количество инфицирования коронавирусом выявили в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511 случаев) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Меньше всего заразившихся за этот период зафиксировали в Кировоградской области (53).

Динамика по регионам:

  • Киев – 40 390 случаев (856 за сутки);
  • Харьковская область – 39 559 (850);
  • Донецкая область – 12 367 (636);
  • Одесская область – 26 332 (547);
  • Хмельницкая область – 17 439 (511);
  • Винницкая область – 11 363 (267);
  • Волынская область – 14 544 (310);
  • Днепропетровская область -16 169 (440);
  • Житомирская область – 16 200 (367);
  • Закарпатская область – 15 470 (283);
  • Запорожская область – 11 227 (430);
  • Ивано-Франковская область -22 047 (451);
  • Киевская область – 17 918 (383);
  • Кировоградская область – 2730 (53);
  • Луганская область – 3988 (107);
  • Львовская область – 31 639 (505);
  • Николаевская область – 9027 (291);
  • Полтавская область – 10 617 (427);
  • Ровенская область – 20 300 (302);
  • Сумская область – 12 776 (367);
  • Тернопольская область – 21 332 (146);
  • Херсонская область – 4622 (198);
  • Черкасская область – 9898 (228);
  • Черновицкая область – 23296 (415);
  • Черниговская область – 9367 (154).

Вчера, 3 ноября, в Украине выявили 9525 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (8899 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии.

  • 2 ноября в Украине выявили 8899 новых инфицированных коронавирусной инфекцией – это новый рекорд за время эпидемии.

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Арина Толина
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