UA

Через 3-4 недели в Украине может быть 20 000 заболевших COVID-19 и гриппом в сутки – ЦОЗ

19.10.2020, 15:04
Через 3-4 недели в Украине может быть 20 000 заболевших COVID-19 и гриппом в сутки – ЦОЗ - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Худший прогнозируемый сценарий – 35 000 заболевших коронавирусом и гриппом ежедневно, говорит и. о. главы ЦОЗ Игорь Кузин

При нынешних трендах в Украине через три-четыре недели может быть по 20 000 заболевших гриппом и COVID-19 ежедневно. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, прогнозы делать трудно, но нынешние тенденции указывают на цифру в 20 000 инфицированных в сутки.

"Уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 000 вполне реальна", – пояснил Кузин, добавив, что это может случиться через три-четыре недели.

При этом худшим сценарием, который был просчитан, он назвал 35 000 заболевших в сутки. 

Кузин также прогнозирует, что пик эпидемии COVID-19 будет в конце ноября.

Читайте также: Коронавирус. В Харькове случилось то, что мы видели в Италии – глава ОГА

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
заболеваемость эпидемия коронавирус Игорь Кузин COVID-19 ЦОЗ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов

Как хорошо ты знаешь политическую кухню Николаева? Тест на восемь вопросов
 