Через 3-4 недели в Украине может быть 20 000 заболевших COVID-19 и гриппом в сутки – ЦОЗ

Худший прогнозируемый сценарий – 35 000 заболевших коронавирусом и гриппом ежедневно, говорит и. о. главы ЦОЗ Игорь Кузин

При нынешних трендах в Украине через три-четыре недели может быть по 20 000 заболевших гриппом и COVID-19 ежедневно. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал и. о. главы Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

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По его словам, прогнозы делать трудно, но нынешние тенденции указывают на цифру в 20 000 инфицированных в сутки.

"Уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 000 вполне реальна", – пояснил Кузин, добавив, что это может случиться через три-четыре недели.

При этом худшим сценарием, который был просчитан, он назвал 35 000 заболевших в сутки.

Кузин также прогнозирует, что пик эпидемии COVID-19 будет в конце ноября.

12 октября 500 ученых обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ввести в стране новые карантинные ограничения, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения.

15 октября в KSE заявили, что Украина двигается к самому худшему сценарию эпидемии COVID-19 – к концу года могут умереть до 20 000 человек.

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Марк Сировой

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