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COVID-19. Число тестов стало еще меньше, госпитализаций так же много: динамика эпидемии

30.01.2021, 08:17
COVID-19. Число тестов стало еще меньше, госпитализаций так же много: динамика эпидемии - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 29 января, в Украине выявили 4685 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 5181), сделано 41 781 тестов на COVID-19 (44 143). Больше всего новых случаев было в Ивано-Франковской области (412), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Львовская (353), Киев (341), Днепропетровская (335) и Киевская (325) области.

За прошедшие сутки умерли 149 больных (днем ранее – 128), еще 11 317 пациентов выздоровели (11 310), 1906 инфицированных были госпитализированы (1916).

Основным методом ПЦР сделали 23 871 тестов (24 769), выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 910 (19 374).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 216 278 заболевших, 22 628 человек умерли, выздоровели 1 014 658 пациентов.

Владислав Сердюк
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