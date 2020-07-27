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COVID-19 и туризм. Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины

27.07.2020, 09:44
COVID-19 и туризм. Нидерланды ввели карантин для путешественников из Украины - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Карантин обязательный в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19

Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для граждан, которые возвращаются из стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом. В их число входит и Украина. Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

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Рекомендации МИД Нидерландов подготовило по каждой стране. Украина входит в перечень государств, после возвращения из которых двухнедельный карантин является обязательным - она в "красной" зоне.

МИД Нидерландов отмечает, что карантин обязателен, в том числе для тех, у кого нет никаких симптомов COVID-19.

Для включения в "зеленый список" количество больных коронавирусом в стране должно быть равно или меньше 16 больных на 100 000. При этом на сегодня в самом ЕС средний показатель -16,3, в Украине - 62,4.

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  • 7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы могут въехать в 23 страны, в части из них действуют некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса.
  • 10 июля Минздрав обновил список стран "красной" зоны. Перечень стран "красной" и "зеленой" зон - тут

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Наталия Софиенко
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