COVID-19. Шмыгаль объяснил, когда студенты пойдут в университеты в сентябре

Минобразования рекомендует университетам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений

В связи с эпидемией коронавируса университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Кабмина.

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Премьер уточнил, что по закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, что позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса.

Ученый совет университета принимает решение по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

"В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасности детей", - отметил Шмыгаль.

Минобразования рекомендует университетам планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных постановлением правительства №641.

В случае благоприятной ситуации речь идет о начале 2020/2021 учебного года по такому расписанию:

для студентов первого курса (бакалавр), которые в этом году поступают, с 1 по 15 сентября 2020 года;

для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

для студентов (магистр первого года обучения) - с 11 по 15 сентября 2020 года.

Кабмин принял решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа во избежание пиков заболевания и перегрузки системы здравоохранения.

29 июля министр здравоохранения Максим Степанов большинстве городов и районов дети смогут пойти в школу 1 сентября. заявил , что в

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Арина Толина

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