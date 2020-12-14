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COVID-19. Суточная заболеваемость опустилась ниже 7000 человек, но повода для радости нет

14.12.2020, 08:15
COVID-19. Суточная заболеваемость опустилась ниже 7000 человек, но повода для радости нет - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За вчера, 13 декабря, в Украине выявили 6451 нового заболевшего коронавирусной инфекцией (днем ранее – 9176), но и тестов за этот день было сделано втрое меньше обычного. Выздоровели 5154 пациентов (сутками ранее – 7563). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 355 детей и 215 медиков. Госпитализированы 1895 пациентов (сутками ранее – 2969).

Скончались 93 заболевших (сутками ранее – 156).

Официально за 13 декабря сделали 25 582 тестов на коронавирус (41 489 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 20 493, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 5089.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 900 666 заболевших COVID-19. Выздоровели 506 718 украинцев, 15 247 – умерли.

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Дарья Мостовая
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