COVID-19. Украина занимает 12 место в мире по количеству новых больных за сутки

По числу летальных случаев за сутки Украина – на 14 месте в мире

По количеству новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 1 октября, Украина находится на 12 месте в мире. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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На первом месте Индия (79 774), втором США (51 379), третьем Бразилия (33 002).

По числу летальных случаев за сутки Украина занимает 14 место в мире, по количеству заболевших с начала пандемии – 25.

Всего в мире заразились коронавирусом 34 831 366 человек, умерли 1 033 238, выздоровели 25 895 824.

За сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. умерли 68, выздоровели 2193 пациентов.

Вакцину Moderna против коронавируса проверили на пожилых: есть промежуточные результаты.

Арина Толина

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