COVID-19. Украина занимает 12 место в мире по количеству новых больных за сутки
03.10.2020, 08:08
Иллюстративное фото: Роман Балук
По числу летальных случаев за сутки Украина – на 14 месте в мире
По количеству новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 1 октября, Украина находится на 12 месте в мире. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.
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На первом месте Индия (79 774), втором США (51 379), третьем Бразилия (33 002).
По числу летальных случаев за сутки Украина занимает 14 место в мире, по количеству заболевших с начала пандемии – 25.
Всего в мире заразились коронавирусом 34 831 366 человек, умерли 1 033 238, выздоровели 25 895 824.
- За сутки, 1 октября, в Украине выявили 4633 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. умерли 68, выздоровели 2193 пациентов.
- Вакцину Moderna против коронавируса проверили на пожилых: есть промежуточные результаты.
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